Зарегистрировано 2 случая полиомелита в Украине

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В Украине полиомиелит. 2 случая, оба в Закарпатье, не связаны друг с другом, дети не привиты. Одному ребенку 4 года, второму 11 мес. У обоих параличи.

Насилие над детьми

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Что делают любящие мамы, папы и бабушки:

Как одолеть домашнюю рутину

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Домашний быт. Нужно ли ему уделять так много внимания?

Если мама на нуле

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конспект вебинара Л.Петрановской

УЗИ во время беременности влияет на развитие мозга плода

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Данные, полученные в ходе эксперимента американскими учеными, свидетельствуют о том, что слишком частые УЗИ при беременности могут быть небезопасными для здоровья будущего ребенка.

Когда начинать чистить зубы ребенку?

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Видеть у своего ребенка здоровые и красивые зубы, хотят, конечно же, все родители.

Солярий: плюсы и минусы

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Солярий, как и солнце, несомненно, источник красоты и молодости. Солнечная энергия, передаваемая солярием, оказывает благоприятное действие на ряд процессов, протекающих в организме.

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