В Украине полиомиелит. 2 случая, оба в Закарпатье, не связаны друг с другом, дети не привиты. Одному ребенку 4 года, второму 11 мес. У обоих параличи.
Что делают любящие мамы, папы и бабушки:
Домашний быт. Нужно ли ему уделять так много внимания?
конспект вебинара Л.Петрановской
Данные, полученные в ходе эксперимента американскими учеными, свидетельствуют о том, что слишком частые УЗИ при беременности могут быть небезопасными для здоровья будущего ребенка.
Видеть у своего ребенка здоровые и красивые зубы, хотят, конечно же, все родители.
Солярий, как и солнце, несомненно, источник красоты и молодости. Солнечная энергия, передаваемая солярием, оказывает благоприятное действие на ряд процессов, протекающих в организме.
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