Солярий: плюсы и минусы

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Солярий, как и солнце, несомненно, источник красоты и молодости. Солнечная энергия, передаваемая солярием, оказывает благоприятное действие на ряд процессов, протекающих в организме. Например, на обмен веществ. Грамотно проведенные сеансы, несомненно, улучшают самочувствие.

Старшая медсестра кабинета солярия минского бассейна "Волна" Светлана Николаевна Смирнова считает, что неоспоримые "плюсы искусственного загара" при неосторожном отношении могут вызвать к жизни многие недуги.

Когда мы вкладываем свои собственные деньги в банк, то кропотливо собираем сведения об этом банке, узнаем меру его надежности. Но почему-то многие девушки и даже почтенные дамы, отправляясь в солярий, собирают только необходимую сумму денег - "для чудного бронзового загара". Не задумываясь о том, что цена редкого для средней полосы оттенка кожи, приобретенного под лучами "искусственного солнца", может стать необычайно высокой.

Однако не стоит забывать о том, что искусственные солнечные лучи в чрезмерном количестве вызывают к жизни многие проблемы. Например, рост опухолей, нарушение структуры волос, изменение пигментации кожного покрова, потерю эластичности кожи. Многие дамы приходят в солярий с единственной эстетической целью: добиться ровного загара, "окрасить" свое тело в шоколадный цвет.

"Нам хочется отлично выглядеть", "Я хочу принять увеличенную дозу", "Моя подруга загорает в солярии ежедневно и прекрасно себя чувствует"... Они не знают или забывают, что способность кожи к загару индивидуальна. По сути дела, загар - это защитная реакция организма, который предохраняет верхний слой кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. Восприимчивость человека к загару зависит от толщины кожи и от количества кожного пигмента. Таким образом, и переносимость солярия у каждого человека особая.

Не старайтесь загореть в солярии сразу, массированными дозами. Процедуры солярия здоровой женщине можно принимать не чаще одного-двух раз в неделю, а через 5-6 сеансов стоит сделать десятидневный или двухнедельный перерыв.

Перед тем как отправляться в солярий, необходимо проконсультироваться с врачом. Врач поможет вам умело "расписать" индивидуальные процедуры солярия, постепенно увеличивая интенсивность доз и их продолжительность.

Если вы подвержены частым простудам, а ваш иммунитет явно не справляется с обилием инфекций отравленной окружающей среды, если побаливают суставы, а к вечеру устают ноги, то доктор наверняка посоветует вам солярий. Хорошо помогает солярий и при расширенных, но еще не доведенных до хронического варикоза сосудах ног, при рельефной сеточке просматривающихся капилляров на руках и ногах. Во всех этих случаях солярий - великое изобретение человечества - становится незаменимым средством оздоровления.

Тем людям, чье тело обильно покрыто родинками, следует внимательно следить за ними. Если родинки или участки кожи вокруг них начинают чесаться, краснеть или увеличиваться в объеме, следует немедленно прекратить походы в солярий и проконсультироваться с опытным врачом-дерматологом.

Наиболее активен и полезен, а во многих случаях и незаменим, солярий зимой и ранней весной, когда многие процессы в организме замедляются, а проявления авитаминоза становятся более заметными.

Особые взаимоотношения у солярия с кожными косметическими проблемами. Легкий загар, как известно, полезен. Он к лицу каждой женщине. Способен сделать ее облик более свежим и помолодевшим. Бронзовый цвет лица - вожделенная мечта многих красавиц - нередко старит. Опасность длительного пребывания в солярии заключается в том, что могут разрушиться коллагеновые связки дермы. Кожа постепенно начинает терять эластичность и гладкость, покрываясь морщинами. Если появилась сеточка морщин, а кожа утратила эластичность, значит, вы явно переусердствовали с солярием. Ведь каждый человек имеет свой предел пребывания в солярии.

Ультрафиолетовые лучи солярия помогают тем, кто страдает от угрей, угревой сыпи и расширенных пор. Заметно сужаются поры. Отлично помогает солярий при псориазе. А вот при дерматитах не стоит посещать солярий, так как обезвоженная болезнью кожа еще более высушивается.

Один из самых верных показателей пользы солярия - ваше самочувствие. Прислушивайтесь к нему. Одна из моих пациенток, посещавшая солярий нечасто, но регулярно, радовалась тому, что она стала меньше болеть, не устает и "готова горы свернуть". Недавно она решила приобрести цвет кожи африканского аборигена и стала посещать солярий ежедневно. Она сама и довольно быстро заметила, что стала раздражительной, потеряла выносливость, к тому же схватила вирусную инфекцию, которую не в силах побороть.

Это пример характерный. Долгое время моя пациентка мудро поддерживала солярием свой иммунитет, а потом - чрезмерным увлечением теми же процедурами подорвала его. Солярий - друг здоровья. И не стоит делать его врагом.

10 правил, которые необходимо соблюдать при посещении солярия

Правило первое. Не забудьте хлопчатобумажную шапочку или косынку для защиты волос. Иссушенные солярием волосы теряют свой блеск, тускнеют и становятся ломкими.

Правило второе. Прихватите темные солнцезащитные очки. Не надейтесь на то, что вы закроете глаза. Прикрытые веки слишком ненадежная защита от сильных ультрафиолетовых лучей.

Правило третье. Перед солярием обработайте кожу с помощью специального масла или солнцезащитного крема. Ведь в солярии с непривычки можно обгореть, как в полдень на океанском побережье. Темнокожим женщинам с плотной структурой кожного покрова можно нанести крем тонким слоем, бледнокожим и тем, чья кожа тонка, следует смазать тело более обильно. Кремы для загара ослабляют облучение, а загар становится мягче и ровнее. Кремы следует наносить непосредственно перед процедурой.

Правило четвертое. Не оставляйте без внимания лицо, особенно если кожа склонна к "обгоранию". Лицо хорошо протереть увлажняющим бесспиртовым лосьоном. Категорически нельзя употреблять для загара в солярии питательный крем, и тем более крем, в состав которого входят гормоны.

Правило пятое. Перед солярием желательно не мыться с мылом, так как мыльная пена разрушает кислый слой, лишает кожу жировой смазки. Это увеличивает опасность ожога. В идеальном варианте следует тщательно помыться с мылом за полтора-два часа до процедуры или, если вы моетесь непосредственно перед процедурой, заменить мыло на более щадящую жидкую пену.

Правило шестое. Перед посещением солярия нельзя наносить на лицо макияж. Исключите даже губную помаду. Не стоит пользоваться духами, дезодорантами, ароматическими маслами.

Правило седьмое. Отнеситесь внимательно к выбору типа солярия. Солярий, как и солнышко, все переносят по-разному. Многим пребывание в солярии доставляет особое удовольствие. Кто-то ощущает слабость и головокружение. Первым предпочтительнее пользоваться турбосолярием, где процедура проводится стоя и поток лучей одновременно попадает на всю поверхность тела, солнышко "обнимает" вас со всех сторон. Более слабым физически женщинам лучше принимать ультрафиолетовые ванны лежа, в горизонтальном положении, когда можно расслабиться и отдохнуть.

Правило восьмое. Осторожно принимайте лекарства перед солярием. Лучше проконсультируйтесь с врачом. Ведь определенные лекарства повышают светочувствительность кожи и могут спровоцировать солнечную аллергию.

Правило девятое. Женщинам, перешагнувшим порог тридцатилетия, стоит находиться в солярии в бюстгальтере и трусиках. Подвергать нежные зоны прямому облучению не стоит.

Правило десятое. Солярий, конечно, отдых, но он вызывает активную работу многих функций организма, поэтому после процедуры следует посидеть, отдохнуть. Можно выпить чашечку травяного витаминизированного чая или сока, богатого витамином С. Сразу после солярия не следует вставать под холодный душ.

Анна Ледях