Когда начинать чистить зубы ребенку?

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Видеть у своего ребенка здоровые и красивые зубы, хотят, конечно же, все родители. Но не все знают, когда и почему нужно начинать ухаживать за молочными зубками и как правильно выбрать средства ухода. Вот несколько фактов о первых зубах у детей.

Прорезывание зубов

Молочные зубы начинают появляться у малышей в возрасте 6 - 8 месяцев. Сначала прорезываются 2 нижних, а затем 2 верхних резца. Приблизительно к 2,5 годам образование всех 20 зубов заканчивается.

Конечно, бывают исключения из правил. Например, известен случай, когда в 1961 году в Германии на свет появился ребенок с шестью зубками! Случается и наоборот: первые зубы появляются только на 12-м месяце жизни и весь процесс прорезывания, соответственно, тоже задерживается.

Если отклонения незначительны, они не должны вызывать беспокойства родителей, но если малышу исполнился год, а зубки еще не появились, или к трем годам прорезались не полностью, нужно обратиться к врачу, который проведет обследование и сделает рентгеновские снимки, чтобы определить, есть ли вообще зачатки зубов в челюсти.

Начинаем чистить зубки

Ответ на часто задаваемый родителями вопрос, когда начинать чистить зубки, однозначен: сразу же, как только они прорезались! Сначала кусочком марли, смоченной кипяченой водой, затем специальными щетками, которые родитель надевает на свой палец и сам чистит ребенку зубы.

Через некоторое время малышу можно дать зубную щетку с маленькой головкой и мягкой щетиной, и предоставить возможность почистить зубки самостоятельно. Делать это он должен два раза в день, как и взрослый, но с использованием специальной детской пасты, строго соответствующей по своему составу возрасту ребенка. В частности для детей до 3-х лет такая паста не должна содержать соединений фтора, поскольку в этом возрасте ребенок ее полностью проглатывает.

Требованиям безопасности, предъявляемой к средствам гигиены для малышей, полностью соответствует паста R.O.C.S. Baby. Благодаря специальным тестам, которые прошла эта паста, мы можем ее советовать и детям, склонным к аллергии.

Из-за несовершенства моторики малыш еще не может самостоятельно почистить зубы качественно. Поэтому это должны делать родители повторно, чтобы полностью удалить налет. Такую повторную чистку нужно делать регулярно в течение 1-2 лет, пока не будет уверенности, что ребенок правильно и хорошо чистит зубы. И обязательно приучайте ребенка полоскать рот после каждого приема пищи!

Очень важно научить малыша правильно ухаживать за своими зубами, чтобы это как можно раньше вошло у него в привычку и стало обязательной частью ухода за собой.

Немного фактов и цифр

Печально, но факт: более 90% детей нашей страны нуждаются в стоматологической помощи. С возрастом распространенность кариеса зубов у детей возрастает, в среднем, по данным ряда исследователей, от уровня в 60-65% в возрасте от одного года до трех лет, до 70-75% в возрасте четырех-семи лет, и, достигая своего пика к 15-16 годам, - до 95% обследуемых. Настораживает и тот факт, что подверженность заболеванию кариесом у детей самого младшего возраста (до трех лет) неуклонно растет.

Одна из главнейших причин этой проблемы состоит в том, что родители недооценивают важность ранней профилактики заболеваний зубов и слишком поздно начинают ухаживать за зубами своего ребенка.

Что такое кариес и каковы его причины?

Основная патология зубов в детском возрасте, возникающая от несоблюдения правил гигиены – всем известный кариес. Опасность кариеса существует уже тогда, когда молочный зуб только что появился из десны.

Собственно кариес представляет собой патологический процесс в твердых тканях зуба, проявляющийся сначала деминерализацией (выходом из них основных структурных элементов - кальция и фосфатов) и последующим разрушением твердых тканей зуба и образованием полостей. Пораженный кариесом зуб не только является причиной боли, но и источником инфекции для организма в целом.

Научных теорий возникновения кариеса известно более 40. Но наиболее распространенная и логичная - микробная. Согласно ей, главными виновниками кариеса являются бактерии (основной микроорганизм, вызывающий кариес - Streptococcus mutans) и сахара (углеводы).

Кариес считается инфекционным заболеванием. Чаще всего инфицирование происходит от лиц, осуществляющих уход за малышом. Например, от мамы, бабушки, няни... Передаются эти бактерии через слюну, которая может остаться на чайной ложке, которой пробовали кашу, приготовленную для малыша. Тот, кто непосредственно занимается воспитанием ребенка, должен уделять своей личной гигиене полости рта особое внимание и максимально избегать ситуаций, при которых возможна передача бактерии ребенку.

Но самая важная причина появления угрожающего для зубов количества патогенных бактерий связана с гигиеной самого малыша. Недостаточная очистка поверхностей зубов от пищевых остатков, особенно сахаров, приводит к тому, что на их поверхности начинают размножаться бактерии, для которых углеводы - питательная среда. Перерабатывая сахар, бактерии выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль. Схема проста и неумолима.

И вообще, характер питания - конфеты-пирожные, мягкая рафинированная пища, сладкие газированные напитки ослабляют зубную эмаль, способствуя ее разрушению и препятствуя процессу самоочищения зубов. Введение в рацион сырых фруктов и овощей улучшает самоочищение полости рта.

Почему так важен уход за молочными зубами?

Всегда очень удивляет беспечное отношение многих родителей к "молочным" зубам своих детей. Зачастую первые зубы рассматривают как временное явление, мол, поскольку они все равно скоро выпадут, заботиться о них не надо.

Это крайне опасное заблуждение! Заботиться о временных зубах очень важно, ведь именно они изначально определяют правильное расположение постоянных зубов. Вовремя не вылеченный "молочный" зуб может повредить, а иногда даже погубить полностью зачатки постоянных зубов, которые расположены у его корней.

Кроме того, здоровые молочные зубы способствуют правильному развитию челюстей и формированию правильного прикуса. С помощью молочных зубов ребенок учится говорить, а также пережевывает пищу, сохраняя здоровым еще и собственный желудок. А сам процесс пережевывания помогает жевательным мышцам и челюстным костям развиваться правильно, что формирует гармоничные пропорции нижней части лица. Не забывайте и о внешнем виде ребенка - его улыбка должна быть красивой, что важно для его психики и социального поведения. В данной ситуации совершенно точно, что ранняя профилактика кариеса у детей - это залог здоровья их зубов на всю жизнь.

После того как у малыша прорежутся все 20 молочных зубов (в возрасте приблизительно трех лет), начинайте регулярные - два раза в год - посещения стоматолога. Эти встречи помогут не только вовремя предотвратить развитие кариеса, но и понаблюдать за состоянием десен.

Доктор проверит, нет ли во рту больного зуба и, что очень важно, вовремя заметит и устранит нарушения в сроках и местах прорезывания постоянных зубов. Обсудите с врачом и то, как вам лучше ухаживать за зубами и деснами малыша, специалист правильно подберет средства гигиены для данного возраста ребенка, особенно это важно в отношении зубной пасты - ведь в разные возрастные периоды ребенок нуждается в различных активных компонентах зубных паст.

Основа здоровья каждого - профилактика. Болезнь легче предотвратить, чем лечить. И первый важнейший шаг на пути профилактики стоматологических заболеваний - это ежедневная чистка зубов с помощью зубной пасты и зубной щетки.

Акулович Андрей Викторович,

Врач-стоматолог,

Преподаватель кафедры терапевтической стоматологии

Санкт-Петербургского государственного

медицинского университета (СПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова),

Член Национальной Академии эстетической стоматологии (НАЭС)

Главный редактор общероссийской газеты "Стоматология сегодня"

Зам. Главного редактора научно-практического журнала "Пародонтология"