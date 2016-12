УЗИ во время беременности влияет на развитие мозга плода

Posted in

Данные, полученные в ходе эксперимента американскими учеными, свидетельствуют о том, что слишком частые УЗИ при беременности могут быть небезопасными для здоровья будущего ребенка.

В ходе эксперимента с беременными лабораторными мышами исследователям из Йельского университета удалось посредством продолжительного воздействия ультразвуковых волн нарушить процесс перемещения нейронов в головном мозге эмбрионов мышей.

Эксперимент проводился на 16-м дне беременности, когда в головном мозге эмбрионов мышей начинается процесс массовой миграции нервных клеток. Аналогичные процессы происходят в головном мозге человеческих эмбрионов между 16-й и 18-й неделями беременности.

По данным ученых, под длительным воздействием ультразвука определенная часть нервных клеток изменила направление миграции. Несмотря на то, что данный сбой не вызвал поддающихся фиксации поведенческих отклонений у новорожденных мышат, ученые полагают, что воздействие ультразвука при беременности нельзя считать абсолютно безопасным для плода.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является наглядным методом, который позволяет медикам и родителям увидеть подробное изображение еще не рожденного младенца. Как средство диагностики заболеваний плода УЗИ остается незаменимым, однако родителям будущего ребенка, возможно, следует воздержаться от слишком частого применения УЗИ из простого любопытства или для развлечения, отмечают ученые.

Отчет об исследовании опубликован в Proceedings of the National Academy of Sciences.

По материалам Медпортал.ру