Как одолеть домашнюю рутину

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Домашний быт. Нужно ли ему уделять так много внимания?

Никто не говорит, что не надо кормить домочадцев или что можно отправить ребенка в школу с пятном на платье. Но, стремясь, чтобы дом был стерильно чистым, а ежедневный обед всегда состоял из трех блюд, несколько "не" все же учесть стоит.

- Не надо отказываться от прихода гостей, если у вас дома жуткий, на ваш взгляд, беспорядок. Ваши друзья встречаются с вами не для того, чтобы оценить, какая вы хозяйка, а для общения и чтобы отвлечь и себя, и вас от серых будней.

- Необязательно гладить постельное белье. Достаточно аккуратно развесить, а потом сложить его.

- Не надо отдавать телевизор с кухни детям. Они перестанут делать уроки, а вы лишитесь возможности узнавать новости "без отрыва от производства".

- Не стоит праздновать свой день рождения дома, если нетрудно найти недорогое кафе. Вы сразу получите как минимум три выгоды. Во-первых, у вас появится больше времени для выбора платья и праздничного макияжа и, значит, вы ощутите себя настоящей королевой бала. Во-вторых, ваши гости не будут чувствовать себя обязанными убирать со стола и мыть посуду, чтобы "хоть немножко помочь бедняжке, которая и так целый день не отходила от плиты".

И наконец, день рождения в кафе будет отличаться от традиционных домашних застолий, создаст по-настоящему праздничную атмосферу и запомнится и хозяевам, и их гостям.

- Не надо бороться со сном или с плохим самочувствием. Наплевать на беспорядок на кухне и отсутствие чистых рубашек у мужа. Отдохнув, вы сделаете в два раза больше и почувствуете себя в три раза лучше.

- Не стоит бездельничать, если к вам зашла подруга. Можно совместить общение с подругой с уборкой или с готовкой.

- Не надо пилить мужа за разбросанные по квартире вещи. Лучше просто перестаньте их убирать. И силы сэкономите, и нервы побережете, и муж, глядишь, поймет, что удобнее класть все на место.

- Не стоит покупать нефункциональную мебель. Толку от декоративной полки для статуэток мало, а стоить она будет столько же, сколько, например, комод, многочисленные отделения которого сократят время ежедневной уборки.

Одновременно с этими "не" очень даже полезно будет:

- Почаще пользоваться рецептами приготовления быстрых блюд. Многие из них не менее полезны и вкусны, чем те, которые требуют закупки двадцати шести ингредиентов и полуторачасового стояния у плиты.

- Обедать всей семьей пару раз в месяц в кафе.

- Спокойнее относиться к беспорядку, а окружающей гармонией и красотой наслаждаться в музеях.

- Раз и навсегда рассортировать все мелочи, а затем поддерживать этот порядок.

- Если позволяют средства, нанять домработницу, хотя бы на один раз в неделю. Кстати, денег, сэкономленных на отказе от покупки нового шкафа, хватит на оплату нескольких месяцев работы помощницы по хозяйству.

Мелкие дела и поездки по городу. Не дайте им задавить вас.

В нашей жизни есть такие обязанности, без которых не обойтись. Я имею в виду походы к врачам, оплату квартиры и коммунальных услуг, подарки знакомым и коллегам, родительские собрания, покупку еды, стирального порошка или одежды.

Если эти дела не выполнять регулярно, они будут нарастать как снежный ком, в конце концов вырастут до пугающих размеров, и вы уже никогда их не разгребете. А вот этого как раз допустить нельзя. Что же делать?

- Поместите в каждой комнате ручку с блокнотом или клеящиеся листочки и записывайте все дела, о которых вы вспоминаете лишь на секунду, чтобы тут же забыть. Как только выдается свободное время, подходите к списку и потихоньку выполняйте его.

- Платите квартплату вперед за несколько месяцев. Потери от инфляции будут мизерными. Выигрыш во времени огромен.

- Подарки покупайте заранее.

- То же самое касается поздравительных открыток. Даже если вы пользуетесь Интернетом, отправляйте письмо утром, а не вечером: к этому времени вы можете забыть о нем.

- Важнее здоровья не может быть ничего. Поэтому, наплевав на все остальные дела, срочно отправляйтесь к врачу, если что-то не в порядке. Если вы не выполняете этого правила, то рискуете вместо аккуратной маленькой пломбы получить две коронки. А о более серьезном и говорить не хочется.

Муж. Он заброшен вами или вы слишком много от него требуете? Увы, в жизни подчас эти варианты оказываются не взаимоисключающими, а, как ни странно, мирно соседствующими.

Проверьте себя. Часто ли вы:

1. Просите мужа прибить полку, починить электроприбор и т. д.

2. Отказываетесь от совместных ужинов.

3. Отправляете ребенка в цирк или в кафе вдвоем с мужем, а сами остаетесь дома.

4. Заставляете мужа выслушивать ваши жалобы на жизнь.

5. Отстраняете мужа, когда он пытается обнять вас.

6. Выставляете его в невыгодном свете перед друзьями.

7. Реагируете словами о пустой трате денег на его приглашение в ресторан или принесенные вам цветы.

8. Забываете поощрять мужа, если он сделал что-то приятное или полезное, и уж тем более просто так, без видимой причины.

9. Забываете поинтересоваться его работой.

10. Оскорбляете в разговоре с ним его маму и друзей.

11. Высмеиваете его маленькие мужские слабости.

12. Ходите по дому в бигуди и в креме.

13. Посвящаете весь день домашним проблемам, вместо того чтобы отправиться в бассейн или в кафе с подругой.

14. Ленитесь сделать макияж и переодеться к приходу мужа.

Если вы ответили утвердительно более чем на 7 вопросов, то вас уже затягивает либо в ссоры, либо в отчуждение. И причина, скорее всего, в хлопотах и скуке повседневной рутины. Для того чтобы остановить этот процесс, постарайтесь превратить ваши "да" в "нет" или в "не часто". Лишнего времени для этого не потребуется, а результат вас наверняка порадует.

Дети. Отдохнуть можно, даже если они маленькие. Как выкроить для этого время?

Попросите кого-нибудь посидеть с ребенком. Варианты:

- Ваша мама. Даже если она загружена на работе, пару раз в месяц она с удовольствием останется с внучкой наедине.

- Няня. Только не забывайте, что, если ребенок совсем маленький, няня должна быть с медицинским образованием, опытом работы и справкой о состоянии здоровья.

- Подруга. Если она близкая и надежная, ей будет не в тягость изредка выручить вас, а вы не побоитесь доверить ей свое чадо.

- Муж. Вместо ежевечернего втягивания в процесс купания лучше попросите его в субботу отпустить вас в ближайшую галантерею для покупки новой помады или подарка ему же.

- Свекровь. Не важно, какие у вас с ней взаимоотношения, ведь своему внуку она не навредит.

- Дедушки. Терпения и умения обходиться с малышом у них, конечно, маловато, но раз в месяц на пару часов их хватит.

- Мама ребенка, ровесника вашему. Вы вполне можете договориться с ней о взаимопомощи, если, конечно, полностью в ней уверены.

Если ваш дом стоит во дворе и у вас есть балкон, вам очень повезло: одну из прогулок заменит сон на балконе. Только будьте все время начеку: не допускайте, чтобы малыш плакал на морозе, бойтесь ворон и не пропустите момент, когда он начнет делать первые робкие попытки подниматься. В этом случае "балконные прогулки" следует немедленно прекратить.

Начиная с двухлетнего возраста можно отдыхать вместе с детьми. Причем в совсем не детских местах. Например, отправиться в ресторан или в гости. В этом нет ничего дурного, ведь благодаря таким поездкам ваш малыш будет чаще видеть улыбку на лице матери. Конечно, есть ряд предосторожностей. Полностью исключите посещение мест скопления людей во время эпидемий. В любых поездках не меняйте диету вашего малыша, он должен есть в то же время, что и дома, и только те продукты, которые не вызывают у него аллергии и являются привычными для него. Не забудьте одноразовые подгузники, сменную одежду, соску и игрушки, с которыми он засыпает, - на тот случай, если вам придется задержаться. Даже выпив и расслабившись, следите за малышом по очереди с мужем, чтобы избежать травм.

Возможно, не все советы покажутся вам, на первый взгляд, приемлемыми. И все же попробуйте следовать им хотя бы в течение двух-трех недель. Уверена, новый стиль жизни понравится не только вам, но и вашим домашним.

Не стоит стремиться к стерильной чистоте в квартире. Учитесь экономить силы и нервы.

Если вы не справляетесь со всеми делами, попробуйте привлечь к домашней работе помощников. Ими могут быть родные и друзья, домработница и няня.

Помните, что поход к врачу - дело перво-степенной важности. Все остальное может и подождать.

Елена Добробабенко