Насилие над детьми

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Что делают любящие мамы, папы и бабушки:

1) Кормят насильно или не кормят вообще. Это классика жанра. "Тебя не покормить - будешь голодный ходить". И таким образом мы получаем 5-6 анорексиков в моей практике. Это люди, которые в кризисной ситуации, а то и при малейшем стрессе не могут есть или не понимают сигналов от организма. Еда для них - опасность. У второй категории - которые "будешь жрать, что сготовлю" или "я вам не домохозяйка, чтобы готовить", - ожирение, потому что когда у человека появляется выбор, он не может остановиться и паникует, если холодильник не полон;

2) Наказание сном - либо "будешь всю ночь стоять", либо "иди спать, раз так себя ведешь". Результат - нарушение сна, невозможность расслабиться ночью, кошмары, плохой сон;

3) Депривация - закрыть в темной комнате, порой на несколько часов, иногда - в шкафу. Предварительно хорошо бы еще напугать - "тараканы тебя там съедят". Как результат - клаустрофобия (или еще какие фобии), тревога, невозможность оставаться одному в квартире (или - парадоксом - невозможность выйти из нее), панические атаки;

4) Угроза оставления: "Я тебя отдам милиционеру", "Доктор тебя заберет", "Сдам в детдом", "Оставлю в магазине" - вариантов сотни. В результате - страх перед помогающими профессиями (вплоть до невозможности набрать 01 при пожаре), страх отношений, просто тупо боязнь людей;

5) Отказ в собственности, "кто не работает, тот не ест" - "здесь нет ничего твоего", "пока не будешь зарабатывать деньги, твое мнение ничего не значит", "вот будет у тебя своя квартира - будешь жить, как хочешь". В большинстве случаев - зацикленность на материальной безопасности, невозможность чувствовать себя дома, если жилплощадь не принадлежит человеку полностью, попытка продавливать свои интересы на основании материального права с близкими, повторение сценария;

6) Отказ в праве на мнение, выбор, существование - "ты никто", "мне плевать, чего ты хочешь", "я знаю, что для тебя лучше" - тут как результат либо очень сильный гнев, маргинальный образ жизни, либо согласие - отказ от себя, жизнь в стиле "главное - подальше от начальства, поближе к кухне";

7) Угроза разрушения любимых вещей и предметов. "Я у тебя это отберу", "Я отдам это другому", "Ты этого не заслуживаешь". Здесь, как правило, рождается страх собственности - человек не может жить в своей квартире, боится привязываться к вещам, или - наоборот - ударяется в коллекционирование, не может выбрасывать вещи;

8) Игнорирование - объявление бойкота, нежелание общаться, пока ребенок не признает свою вину (это в тех случаях, когда родитель никогда не извиняется - то есть в любой ситуации извиниться должен ребенок), отсутствие интереса к любым событиям в жизни ребенка;

9) Неоказание медицинской помощи - зачастую дисфункциональный родитель реагирует на заболевание ребенка "ты придуриваешься", "перестань щуриться", "ты нарочно сутулишься" и так далее, не уточняя причину и не обращаясь к врачу. Такой родитель никогда не берет больничный, забывает вовремя дать лекарства или предпочитает лечить "народными средствами", а то и ремнем. Понятное дело, что у такого ребенка во взрослой жизни ужасный иммунитет и куча заболеваний, плюс он совершенно не умеет заботиться о своем здоровье и считает, что это неважно;

10) Запрет на обучение: "никакой художественной школы", "танцовщица - это не профессия, они все проститутки", "женщина никогда не станет хорошим инженером, иди в педагогический", "ты слишком тупой, чтобы поступать в институт, сначала отслужи в армии и денег заработай, потом учись", "для девушки главное - семья, поэтому ни в какую гимназию ты не пойдешь, обойдешься районной школой" и так далее. Некоторые такие родители, ориентируясь на "американский" пример, просто выгоняют в 18 лет детей на улицу без копейки, забыв, что "незаботливые" американцы в 18 лет выгоняют детей в... колледж, помогая оплатить образование и жилье. Дети таких родителей либо получают образование, которое им не нравятся, но слишком боятся пойти куда-то еще, чтобы научиться чему-то другому, либо в тридцать лет начинают учиться и не могу закончить, потому что им важнее процесс выбора и обучения, нежели результат (вечные первокурсники), либо не получают никакого образования и работают на низкооплачиваемой работе.

Ну и как следует из всего вышеперечисленного, для того, чтобы изуродовать жизнь ребенку бить и насиловать его не обязательно.

автор психотерапевт Адриана Имж

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