Зарегистрировано 2 случая полиомелита в Украине

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В Украине полиомиелит. 2 случая, оба в Закарпатье, не связаны друг с другом, дети не привиты. Одному ребенку 4 года, второму 11 мес. У обоих параличи.

Вирус выделен и полностью идентифицирован лабораторией ВОЗ.

По мнению экспертов, распространение именно этого варианта вируса возможно лишь в ситуациях, когда уровень вакцинации не просто низкий, а критически низкий. Неудивительно, что эпидемии полиомиелита, связанные с аналогичным вирусом, ранее имели место в таких странах, как Афганистан, Камерун, Чад, Нигерия, Нигер, Сомали, Йемен, Пакистан.

Теперь к этому списку добавилась Украина.

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Обращаю внимание родителей, чьи дети не привиты, или привиты с нарушениями:

- для защиты от циркулирующего вируса оптимальна живая оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) – которая в каплях, а капли — в рот.

Если вам будут предлагать инактивированную вакцину (ИПВ) — это менее эффективно.

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О том, что в стране катастрофа с вакцинацией, высшее политическое руководство страны было информировано многократно.

Аргументы о том, что когда уровень вакцинации от полиомиелита ниже 30%, так это повод собирать СНБО и спасать детей, игнорируются.

На сегодня среди детей до года от полиомиелита вакцинировано 14.1%!!!

Антипрививочная вакханалия продолжается.

Уничтожение педиатрии продолжается.

Уничтожение санитарной службы продолжается.

Саботаж медицинской реформы продолжается.

И все дружно идут в Европу.

И еще 3 момента, так для информации

— Не пустить в страну артиста – легко. Не пустить полиомиелит — сложно.

— 11 августа прошел ровно год с того момента, как в Африке был обнаружен последний случай полиомиелита — континент еще никогда не держался так долго без выявления новых заболевших.

— Сообщество млекопитающих, не способное обеспечить безопасность собственных детенышей, обречено на вымирание.

Евгений Олегович Комаровский

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